AAC assegura “cumprimento rigoroso” dos regulamentos na certificação de aeronaves da TACV

A Agência de Aviação Civil (AAC) garantiu esta sexta-feira que todos os processos de registo, certificação e operação de aeronaves da TACV seguem integralmente os regulamentos nacionais e internacionais.

Em comunicado, a instituição reagia às recentes declarações do Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil (SNPAC) que alertou para “riscos sérios” à segurança operacional e acusou a administração da TACV de violações técnicas e laborais.

Segundo a AAC, a companhia aérea submeteu, em Fevereiro e Junho de 2025, pedidos de registo e certificação de duas aeronaves do tipo ATR72-212A, processos realizados “ao abrigo dos regulamentos nacionais”.

As duas aeronaves já tinham reserva de matrícula, sendo que a D4-CCM foi certificada em Julho e realizou o voo de translado para Cabo Verde a 05 de Setembro.

Já a D4-CCN encontra-se ainda em processo de certificação e só poderá operar após a TACV comprovar o cumprimento integral dos requisitos técnicos.

O regulador sublinha que todo o procedimento é conduzido por técnicos qualificados, em coordenação com a equipa técnica da companhia aérea e que qualquer operação comercial depende da alteração da Especificação de Operações da TACV, actualmente em análise.

A AAC reafirma que “desempenha com independência e responsabilidade” a sua missão de supervisão, em conformidade com as normas e práticas recomendadas pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO).

No comunicado, a entidade lembra ainda que a segurança operacional é uma responsabilidade partilhada e que todos os profissionais com licenças emitidas pela AAC devem garantir que só exercem funções quando reúnem as condições de competência e aptidão exigidas.

Reconhecendo o “momento delicado” que o sector atravessa para garantir a conectividade inter-ilhas, a AAC apela à “ponderação e participação positiva” de todos os intervenientes para ultrapassar os desafios actuais.