Cabo Verde garante financiamento adicional de quase 15 milhões de dólares para acelerar transição energética

O Governo aprovou um conjunto de acordos de financiamento adicional no valor global de aproximadamente 15 milhões de dólares norte-americanos para reforçar o Projecto Energias Renováveis e Melhoria da Eficiência Energética nos Serviços Públicos em Cabo Verde, para aumentar a penetração das energias renováveis, reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e garantir o acesso universal à electricidade até 2030.

O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Finanças, Olavo Correia, por meio de uma publicação na sua página oficial no Facebook, onde argumentou que o projecto visa o fortalecimento do ambiente económico, contribuindo para uma economia mais diversificada, com maior resiliência fiscal e macroeconómica e bases mais sólidas para o crescimento do sector privado.

De acordo com o governante, o aumento da participação das energias renováveis permitirá reduzir a vulnerabilidade do país face à volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis importados, bem como contribuir para a diminuição do preço da electricidade, tornando Cabo Verde mais competitivo.

O financiamento adicional possibilitará ao projecto atingir os objectivos definidos pelo Governo, nomeadamente alcançar 50% de penetração de energias renováveis até 2030 e consolidar a reforma do sector energético.

O Acordo de Financiamento Adicional com a AID prevê a concessão de créditos no montante total estimado de nove milhões e novecentos mil Direitos Especiais de Saque (DES 9.900.000), dos quais DES 7.400.000, equivalentes a cerca de 10 milhões de dólares norte-americanos, sob a forma de crédito da AID, e DES 2.500.000, aproximadamente 3,3 milhões de dólares, através da Scale-up Window – Shorter Maturity Loan.

Segundo Olavo Correia, os recursos destinam-se a apoiar o financiamento adicional do projecto, permitindo a ampliação das actividades do REIUP, de forma a potenciar o seu impacto no desenvolvimento, bem como a implementação de novas acções orientadas para o acesso universal à electricidade e a integração das energias renováveis, com o envolvimento do sector privado.

Paralelamente, foi celebrado um Acordo de Financiamento Adicional entre Cabo Verde e o BIRD, enquanto administrador do Fundo Fiduciário de Doador Único do Canada Clean Energy and Forest Climate Facility (CCEFCF), no valor estimado de 1,2 milhões de dólares norte-americanos.

Este financiamento destina-se ao aumento da capacidade de energias renováveis e do armazenamento em baterias em pequenas ilhas, bem como à assistência técnica e apoio à implementação de projectos.

Foi igualmente assinado um Acordo de Doação Adicional com o BIRD, na qualidade de Parceiro Técnico da Global Infrastructure Facility (GIF), no montante de cerca de 400 mil dólares, destinado ao desenvolvimento de energias renováveis com participação do sector privado.

