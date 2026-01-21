Preços das ofertas turísticas aumentam no 4.º trimestre de 2025

O Índice de Preços do Turismo (IPT) em Cabo Verde aumentou 5,9% no quarto trimestre de 2025 face ao mesmo período do ano anterior, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). O aumento foi registado em todas as ilhas, com maior incidência na Boa Vista (7,3%), e refletiu sobretudo os preços em hotéis, restaurantes e cafés.

Segundo o relatório do INE, divulgado hoje, na categoria de hotéis, restaurantes e cafés, a seguir à Boa Vista ficaram São Vicente (5,8%), Sal (4,6%), Santo Antão (1,4%) e Santiago (0,8%).

No desagregado, o aluguer de viaturas apresentou um acréscimo de 0,4%, enquanto os serviços de entretenimento e cultura mantiveram os preços inalterados.

Relativamente à restauração, os restaurantes registaram um aumento homólogo de 0,4% e as actividades de cafés, bares e similares, de 0,1%.

No alojamento, destacam-se os aumentos nos hotéis (8,6%), residenciais (1,9%), pousadas (1,2%) e pensões (0,2%), contrastando com a diminuição nos aldeamentos turísticos (-0,4%) e a estabilidade dos hotéis-apartamentos.

No trimestre em análise, a taxa de variação do Índice de Preços do Turismo (IPT) fixou-se em 2,2%, superior em 0,9 p.p. à registada no trimestre anterior (1,3%). Em igual trimestre do ano anterior, a variação em cadeia situou-se em 3,2%.

Conforme o INE, essa evolução reflete essencialmente efeitos sazonais de natureza mensal, com maior incidência na componente de alojamento.

Os aumentos de preços verificaram-se apenas nos serviços de alojamento, com destaque para os hotéis (3,3%), as pousadas (0,6%) e os aldeamentos turísticos (0,1%). Já os restantes serviços turísticos, designadamente a restauração e o aluguer de viaturas, não registaram variações face ao trimestre anterior.

O relatório apontou ainda uma taxa de variação média anual dos preços dos serviços turísticos de 0,6%, traduzindo um aumento do nível médio de preços face a 2024. Este comportamento refletiu aumentos médios anuais observados em todas as ilhas.

Em termos regionais, a Boa Vista apresentou o aumento mais significativo (0,9%), seguida da ilha do Sal (0,4%).

A nível das ilhas, a maioria apresentou variações trimestrais positivas, com destaque para a Boa Vista (3,2%), São Vicente (1,4%) e Sal (1,3%), que contribuíram de forma significativa para a evolução do IPT nacional.

Em sentido contrário, as ilhas de Santo Antão e Santiago registaram variação nula, não tendo influenciado o comportamento global do índice.