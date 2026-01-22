Governo assina acordo de financiamento para reforço do sistema de água e saneamento na Boa Vista

​O Governo de Cabo Verde, através do Ministério das Finanças, procedeu hoje à assinatura do acordo com a UniCredit Bank Austria AG, destinado ao financiamento do projeto “Sistema de Tratamento de Águas Residuais, Recolha, Distribuição e Irrigação da Ilha da Boa Vista”, o montante de 20 milhões de euros.

O acordo foi assinado pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, estando a parte austríaca representada pelo senhor João Gomes, director do Business Development da Embaixada da Áustria em Lisboa.

Segundo o Ministro das Finanças, Olavo Correia, o projeto surge num contexto marcado pela escassez de recursos hídricos, pela crescente pressão sobre o meio ambiente e pelo acelerado crescimento económico e demográfico, impulsionado, sobretudo, pelo desenvolvimento do turismo na Boa Vista.

“O reforço do sistema de abastecimento de água e saneamento é indispensável, crítico e fundamental para garantirmos qualidade de vida às populações da Boa Vista, mas também para proteger a saúde e sustentar o desenvolvimento do sector do turismo.”

Olavo Correia assegurou que este investimento, como é evidente, terá um impacto directo na redução dos riscos sanitários, na protecção dos ecossistemas e no aumento da resiliência climática da ilha.

Sublinhou ainda que o projeto está alinhado com as prioridades estratégicas nacionais, com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a visão de um desenvolvimento inclusivo, sustentável e territorialmente equilibrado.

“A assinatura deste acordo mostra também que Cabo Verde tem um parceiro credível, com capacidade institucional e uma visão de longo prazo, assim como parceiros disponíveis para financiar o nosso futuro”, frisou.

Por sua vez, o director de Business Development da Embaixada da Áustria em Lisboa, João Gomes mostrou-se satisfeitos por a Austria poder fazer parte deste novo projecto, através da tecnologia e do financiamento.