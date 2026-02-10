Estado concede aval à ICV para projecto de água e saneamento na Boa Vista

O Governo autorizou a concessão de um aval do Estado à Infraestruturas de Cabo Verde, S.A. (ICV) no valor de 772.190.545 escudos, destinado ao financiamento de um projecto de água e saneamento nas localidades de Sal-Rei e Rabil, na ilha da Boa Vista.

A autorização consta de uma Resolução publicada no Boletim Oficial de ontem, 9.

De acordo com o diploma, o financiamento será contraído junto da Caixa Económica de Cabo Verde, S.A., cabendo à Direcção Geral do Tesouro a emissão do aval estatal que serve de garantia à operação financeira.

No âmbito deste investimento, a ICV assume integralmente a gestão física e financeira da empreitada, que contempla a construção das redes de drenagem de águas residuais de Sal-Rei, incluindo as unidades turísticas existentes, bem como a edificação de estações elevatórias e estações de tratamento de águas residuais (ETAR).

O projecto inclui ainda a construção de redes adutoras e de distribuição, reservatórios e ramais nas localidades de Estância de Baixo, Bofareira e Povoação Velha.

Segundo o Governo, este projecto contribui para os objectivos estratégicos de requalificação urbana, protecção ambiental e desenvolvimento regional, com impactos no sector imobiliário turístico, no emprego e no crescimento económico da ilha da Boa Vista e do país.

Na qualidade de accionista único da ICV, o Estado de Cabo Verde reconhece o manifesto interesse público do investimento, justificando o apoio à mobilização dos recursos financeiros necessários através da concessão do aval.

A Resolução estabelece ainda que o prazo global da operação financeira é de 138 meses, em conformidade com o período de utilização e o plano de reembolso aprovados pela instituição bancária credora.