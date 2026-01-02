Governo aprova novo aval de 3,2 mil milhões de escudos da TACV junto da Bolsa de Valores

O Governo autorizou a concessão de um novo aval do Estado no montante global de 3.207.323 mil milhões de escudos à Transportes Aéreos de Cabo Verde, S.A. (TACV), para garantir a emissão de uma obrigação sénior com prazo de dez anos, a ser realizada através da Bolsa de Valores de Cabo Verde.

A decisão consta de uma resolução publicada esta segunda-feira, 9, no Boletim Ofici.

De acordo com a resolução, a emissão obrigacionista agora garantida pelo Estado tem como objectivo a renegociação e consolidação das responsabilidades financeiras da companhia, permitindo a optimização das condições das suas operações, nomeadamente ao nível das taxas de juro e da maturidade da dívida.

Assim, a Direcção-Geral do Tesouro fica autorizada a conceder o aval do Estado para garantia do empréstimo obrigacionista, sendo o prazo global da operação financeira de dez anos, de acordo com a ficha técnica admitida pela Bolsa de Valores de Cabo Verde.

No mesmo dia, foi publicada no Boletim Oficial outra resolução, relativa à Infraestruturas de Cabo Verde, S.A. (ICV, S.A.), autorizando o Estado a conceder um aval de 143.228.381 escudos para garantia de uma linha de crédito junto da Caixa Económica de Cabo Verde, S.A.

Este financiamento destina-se à conclusão da construção do Estádio Municipal do Paul, na ilha de Santo Antão, um projeto que visa dotar o município de um equipamento desportivo e sociocultural.

O prazo global da operação financeira é de cento e dez meses.