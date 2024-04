Governo autoriza aval de 65 milhões de escudos à CABNAVE

O Governo aprovou, por meio de uma resolução publicada no Boletim Oficial desta quarta-feira, 24, um aval à CABNAVE - Estaleiros Navais de Cabo Verde, S.A., para garantia de um empréstimo bancário no valor de 65 milhões de escudos junto do Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN).

Conforme o documento consultado hoje pelo Expresso das Ilhas, o prazo global da operação é de 63 meses, conforme os termos aprovados pelo banco e que já está a vigorar. O Governo informa que a empresa está em processo de remodelação e reestruturação do seu estabelecimento industrial, focando na aquisição de novos equipamentos e na melhoria das operações de docagem e reparação de navios para aumentar a sua capacidade de produção. Para viabilizar esses investimentos e executar o seu plano de actividades e orçamento previsto para 2024, a empresa busca um financiamento bancário no montante de 65 milhões de escudos. A CABNAVE é uma empresa de capitais públicos fundada em Maio de 1980 e tem como principal objectivo a reparação naval de navios de médio e grande porte, contribuindo assim para a segurança marítima e o desenvolvimento socioeconómico do país, conforme o Governo. “A actividade de reparação naval tem um grande impacto nos sectores dos transportes marítimos e da indústria pesqueira, que constituem áreas estratégicas e de elevada importância para dinamização e crescimento da economia nacional, em consonância com as políticas do Governo estabelecidas no Programa Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS)”, lê-se.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.