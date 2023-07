Governo concede aval de 350 mil contos à Electra

Resolução foi publicada esta terça-feira no Boletim Oficial para poder realizar um empréstimo de 350 milhões de escudos junto ao BAI Cabo Verde.

Conforme o Boletim Oficial, a Electra tem previsto, no seu Plano de Actividades - 2023, investimentos importantes e imprescindíveis, com impacto directo na prestação de serviços junto dos clientes, nomeadamente, extensões de redes, iluminação pública e novas ligações de energia e água.

No entanto, o Governo justifica que devido à grande pressão na sua tesourara não tem sido possivel avançar com a implementação do plano e para garantir a execução das actividades e o reforço da sua tesouraria, a empresa perspectiva recorrer a um financiamento bancário.

O prazo global da oepração é de 84 meses e já está em vigor.

De referir que em Setembro de 2022 o Governo concedeu à empresa um aval de 1.080 milhões de escudos devido à subida dos combustíveis em consequência da guerra na Ucrânia.