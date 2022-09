Governo concede aval de 1.080 milhões de escudos à Electra

Resolução foi publicada esta sexta-feira no Boletim Oficial para poder realizar um empréstimo de 1.080milhões de escudos junto da Caixa Económica.

A operação, conforme o Boletim Oficial, justifica-se com a subida dos combustíveis em consequência da guerra na Ucrânia, que teve impacto directo na tesouraria da Electra, "que enfrenta uma grande depressão".

Segundo a mesma fonte, a empresa decidiu recorrer a um financiamento bancário no sentido de antecipar as compensações relativas aos descontos na tarifa de electricidade que irá receber do Estado até o final de 2022.

O aval tem prazo de três anos, a contar a partir do dia 1 de Janeiro de 2023.

De referir que em Julho, o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, anunciou que o governo vai assumir 7$10 por kilowatts da tarifa de electricidade fixada pela ARME. Uma medida, que segundo o ministro disse na altura, custará mais 1.080.000 contos até final do ano.