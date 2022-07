Governo vai vai assumir 7$1 por kilowatts da tarifa de electricidade

O ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, afirmou que o governo vai assumir 7$1 por kilowatts da tarifa de electricidade fixado pela ARME. Esta medida custará mais 1.080.000 contos até final do ano.

O anúncio do ministro foi feito hoje durante uma conferência de imprensa sobre as medidas de mitigação dos preços dos combustíveis e eletricidade de Julho a Dezembro.

De acordo com o ministro da Indústria, Comércio e Energia, sem nenhuma medida a tarifa de electricidade sofreria um aumento de 18$7 /kwh ao invés de 11$87/kwh.

“Para proteger as famílias, o governo vai assumir 7$1/kwh do aumento fixado pela ARME e com estas medidas, as famílias pagarão apenas 4$75/kwh. As famílias beneficiárias da tarifa social não terão aumento”, anunciou.

Este valor global corresponde a um esforço de mais 1.080.000 contos até final do ano para proteger as famílias e as empresas.

“5 milhões de contos é o esforço do Estado para mitigar os preços dos produtos energéticos e da aceleração da transição energética com impacto a curto prazo”, pontuou.

Preço dos Combustíveis

Conforme referiu, no que tange aos combustíveis foram tomadas medidas fiscais como alteração da taxa de direitos de importação da gasolina (passou de 20% para 10%); fuel 380 (de 5% para 0%) e gasolina que já era isento.

O governo procedeu também à alteração no imposto sobre consumo especial e quer para gasóleo, quer para gasolina, a taxa ad valorem 10% passou para valor fixo de 6$/litro.

Quanto a decisão de suspensão da taxa de manutenção rodoviária durante o mês de Julho, Alexandre Monteiro afirmou que representa cerca de 50 mil contos de receita que não entra para a compensação.

“Sem nenhuma medida o preço seria do gasóleo seria 203$2 por litro e com as medidas estruturantes paga-se 181$3. Foi evitado um aumento de 48 escudos por litro”, frisou.

Este aumento, conforme explicou, tem vários factores como o preço de custo na origem.

“O gasóleo está a ter uma trajetória atípica em termos de evolução dos preços. Neste momento custa mais comprar o gasóleo lá fora para trazer para Cabo Verde do que comprar gasolina. Assim como o fuel óleo, são os combustíveis mais conectados com a guerra”, especificou.

Quanto à gasolina evitou-se um aumento de 30$5 por litro e ao invés de 219$5/ litro, paga-se 189 escudos. Da mesma forma verifica-se uma redução de 115 escudos numa garrafa de 12,5 kg de gás butano.

Ainda na conferência, Alexandre Monteiro apontou que as medidas emergenciais de Abril a Junho evitaram aumentos significativos de preços dos produtos petrolíferos.

“Sem estas medidas as famílias e empresas sofreriam um impacto de mais de 300 mil contos. Este impacto foi absorvido pelo governo de Cabo Verde e este período permitiu ao governo avaliar a situação e trabalhar em medidas estruturantes”, disse.