Governo concede aval de 360 mil contos à Electra

Resolução foi publicada esta quinta-feira no Boletim Oficial para poder realizar um empréstimo de 360 milhões de escudos junto a Caixa Económica.

Na resolução, o Governo justifica que a empresa prevê investimentos na manutenção das centrais eléctricas a nível nacional, que se tornam imprescindíveis para o bom funcionamento dos serviços prestados ao país.

No entanto, lê-se, devido à pressão existente na tesouraria da empresa em decorrência de vários factores, como o impacto da guerra na Ucrânia, não tem sido possível avançar com estes investimentos que, pela sua relevância, são urgentes.

“Neste âmbito, para garantir a execução destes investimentos e o reforço da sua tesouraria, a empresa pretende recorrer a um financiamento bancário, no montante de 360 milhões de escudos, junto da Caixa Económica de Cabo Verde, S.A., que solicita o aval do Estado como garantia”, consta no BO.

Segundo a mesma fonte, o prazo global da operação é de 38 meses, em conformidade com o período de utilização, o período de carência e o período de reembolso, nos termos aprovados pela Caixa Económica de Cabo Verde.

De referir que em Julho o Governo concedeu um aval de 350 milhões de escudos à Electra junto ao Bai Cabo Verde.