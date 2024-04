Governo prorroga prazo de aval para empréstimo bancário da TACV

O Governo autorizou a Direção-Geral do Tesouro a prorrogar o prazo do aval concedido aos Transportes Aéreos de Cabo Verde, S.A. (TACV) para um empréstimo bancário de 250 milhões de escudos junto da Caixa Económica de Cabo Verde, num período em que a empresa retoma as suas actividades após reversão do processo de privatização.

Segundo o Boletim Oficial do dia 28, essa extensão permite à TACV mais tempo para gerir as suas responsabilidades financeiras durante a implementação do seu Plano de Negócios Interino 2023-2027. “Nesta sequência foi submetido à CECV o pedido de prorrogação do prazo de vencimento deste crédito por mais um ano, passando a sua maturidade de quatro para cinco anos, tendo esta solicitação merecido aprovação mediante prorrogação do aval concedido como garantia desta operação, por igual período”, lê-se. Esta resolução entrou em vigor imediatamente após a sua publicação.

