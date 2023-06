Governo dá mais um aval à TACV para investimentos com segundo avião

O Governo aprovou mais um aval do Estado, desta vez de 650 mil contos, à TACV, para investimentos, desta feita com a aquisição do segundo avião, conforme resolução publicada hoje.

De acordo com a resolução governamental a que a Lusa teve acesso, a TACV recorreu a um empréstimo bancário junto do Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN), no montante de 650 mil contos, para dar continuidade ao seu programa de investimentos, desta feita com a aquisição do segundo avião.

Para o Executivo, esta operação é “fundamental” para o desenvolvimento da actividade da empresa, bem como a materialização do seu plano de estabilização financeira.

“Para a realização desta operação, o referido banco solicitou o aval do Estado como garantia do empréstimo e condição indissociável à concretização do financiamento”, lê-se no documento, indicando que o prazo da operação é de nove meses.

Para fazer face à situação de “subcapitalização” e à necessidade de “saneamento financeiro” da transportadora, o Governo lembrou que o Estado, enquanto accionista maioritário, aprovou a concessão de um aporte financeiro à TACV, a fim de dotá-la dos meios financeiros que lhe permitam continuar a desenvolver as suas actividades e honrar com os seus compromissos.

“No entanto, para fazer face às necessidades de financiamento apresentadas no seu Plano de Retoma e Estabilização, a empresa tem recorrido também a outras fontes para captação de recursos, como o crédito bancário”, referiu, reconhecendo o “papel relevante” que a TACV desempenha na dinâmica da economia nacional.

Em Março, a Cabo Verde Airlines – nome comercial da companhia - tinha pedido a prorrogação por um ano do prazo de pagamento de mais um empréstimo, também junto do BCN e de quatro milhões de euros, alegando os impactos na subida dos preços dos combustíveis.

A TACV, que está há pouco mais de um ano a relançar a actividade após a paragem provocada pelas restrições da pandemia de covid-19, já tinha prorrogado em Fevereiro passado, em simultâneo e também por 12 meses, outros dois empréstimos, neste caso junto da Caixa Económica de Cabo Verde, no valor de 100 milhões de escudos e de mais de 110 milhões de escudos.

O Governo também já tinha aprovado em Dezembro passado um aval do Estado de 250 milhões de escudos à companhia, para apoiar a tesouraria e continuar as operações e actividades previstas ainda para 2022.

Em Fevereiro de 2022, o Governo tinha atribuído outro aval para um empréstimo de 1,5 milhões de euros à TACV, face a “necessidades de emergência”, como o pagamento de salários.

O Estado prevê injectar anualmente mil milhões de escudos na TACV nos próximos três anos, para garantir a estabilidade e recuperação da companhia aérea, antes de a voltar a reprivatizar.

Em Março de 2019, o Estado vendeu 51% da TACV por 1,3 milhões de euros à Lofleidir Cabo Verde, empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF (grupo Icelandair, que ficou com 36% da Cabo Verde Airlines) e em 30% por empresários islandeses com experiência no sector da aviação (que assumiram os restantes 15% da quota de 51% privatizada).

Entretanto, na sequência da paralisação da companhia durante a pandemia de covid-19, o Estado assumiu em 06 de Julho de 2021 a posição de 51% na TACV, alegando vários incumprimentos na gestão a cargo dos investidores islandeses e dissolveu de imediato os corpos sociais.

A TACV suspendeu os voos comerciais em Março de 2020, devido às restrições nos voos para conter a pandemia e só retomou a operação, já de novo nas mãos do Estado, em Dezembro de 2021, ao fim de 21 meses, com ligações entre a Praia e Lisboa, alargadas em 2022 da capital portuguesa também às ilhas do Sal e de São Vicente.

Em 17 de Maio, a presidente da companhia, Sara Pires, previu a retoma dos voos para Bissau, dez anos depois, e voos no inverno para o Boston e Brasil.

“Neste momento, a Cabo Verde Airlines tem voos de e para Lisboa. Nós, a partir do mês de Julho, estaremos a introduzir os voos para Paris e a partir do ‘Inverno IATA' introduzir os voos para Boston e para o Brasil”, avançou ainda.

A TACV vai operar a partir de Julho com um Boeing 737-8 MAX, para acrescentar ao Boeing 737-700 alugado desde Março de 2022 à congénere angolana TAAG, que tem assegurado desde então as ligações de Cabo Verde a Portugal.