Governo apresenta Estratégia Nacional para Implementação do 5G

O Governo apresentou hoje a Estratégia Nacional para a Implementação do 5G, para o período 2026-2036, uma infra-estrutura "crítica" para impulsionar a economia digital, atrair investimento, inovar serviços e acelerar a construção da nação digital. O investimento para o projecto é estimado em três milhões de contos.

Quem fez esta afirmação foi o Vice-Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia, que presidiu à conferência de apresentação do projecto.

Olavo Correia indicou que o Governo de Cabo Verde está focado em três áreas cruciais: o investimento nas competências e capacidades humanas ligadas ao digital, em quantidade e qualidade; a criação de um quadro legal, regulatório e de negócios favorável ao investimento e ao desenvolvimento da economia digital; e o reforço das conectividades digitais, condição indispensável para a circulação de dados e para a coesão territorial.

A ambição, conforme o governante, é acelerar a dinâmica de desenvolvimento e colocar Cabo Verde no caminho de um país de rendimento alto na próxima década.

“O digital é, simultaneamente, um acelerador, um amplificador e um criador de oportunidades. Sem uma aposta estruturada nesta área, essa ambição não será alcançável”, ressaltou Olavo Correia.

Assegurou, por isso, que o Governo está a investir de forma séria nas infra-estruturas públicas digitais.

Segundo o Ministro uma nação digital exige identidade digital acessível a todos, assinatura digital massificada, residência digital efectiva e uma estratégia de dados baseada no princípio de que a informação é fornecida uma única vez, partilhada com segurança e utilizada de forma interoperável entre o Estado e o sector privado.

“Esta transformação implica também uma mudança de mentalidade. O que o Governo quer como nação digital significa serviços públicos digitais massificados, inclusivos e eficientes”, afirmou o político, frisando que isso significa comércio electrónico como parte integrante da economia; e significa avançar para uma economia cada vez mais cashless, sustentada por sistemas de pagamentos digitais e pelo desenvolvimento das fintechs.

Sublinhou ainda que o digital deve estar presente nos serviços públicos, na educação, na saúde, na formação, na segurança, na diversificação da economia e, de forma muito especial, na criação de empregos qualificados e bem remunerados para os jovens, em todas as ilhas, no país e na diáspora.