​Inflação fixa-se em 2,0% em Março 2026

A taxa de inflação situou-se em 2,0% em Março de 2026, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados hoje. O indicador, que mede a variação média dos preços nos últimos doze meses, apresentou uma ligeira redução de 0,1 pontos percentuais face ao mês anterior.

De acordo com o INE, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou, no mês de Março, uma variação mensal de 0,1%, valor superior em 0,3 pontos percentuais ao observado em Fevereiro, indicando uma ligeira aceleração dos preços no curto prazo.

Já a taxa de variação homóloga, que compara os preços com o mesmo mês do ano anterior, fixou-se em 0,7%, representando um aumento de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês precedente.

Por outro lado, a taxa de variação acumulada do IPC foi de -1,9%, evidenciando uma diminuição dos preços desde o início do ano, sendo este valor inferior em 2,6 pontos percentuais ao registado no período homólogo de 2025.

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos com maior volatilidade como energia e bens alimentares não transformados, registou uma variação homóloga de 2,0%, também superior em 0,1 pontos percentuais face a Fevereiro.

O IPC é o principal indicador utilizado para medir a evolução dos preços de um conjunto de bens e serviços representativos do consumo das famílias em Cabo Verde, permitindo acompanhar as variações do custo de vida ao longo do tempo