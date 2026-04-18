Plataforma Zinrai apresentada na Praia para promover educação financeira e investimentos digitais

​A plataforma de ensino ‘online’ Zinrai, focada em educação financeira e mercados digitais, é apresentada hoje no TechPark, na Cidade da Praia, com o objectivo de capacitar os cabo-verdianos para o ecossistema da digitalização.

À Inforpress, o líder da equipa Zinrai em Cabo Verde, Crispino Tavares, explicou que a Zinrai é uma universidade e plataforma americana, que oferece acesso contínuo a conteúdos sobre o mercado de criptomoedas, câmbios, acções, e-commerce e marketing digital.

A apresentação acontece paralelamente ao evento “Cabo Verde Takeover” e visa, segundo o responsável, orientar jovens e adultos para uma gestão financeira consciente e eficaz, bem como para a identificação de oportunidades no ecossistema digital.

“Existe um mundo gigante que podemos desenvolver na digitalização, mas precisamos de orientação, liderança e guia”, defendeu Crispino Tavares.

O líder da Zinrai em Cabo Verde indicou ainda que o projecto ganhou maior visibilidade durante o período da pandemia da covid-19 em 2020, altura em que a procura por soluções digitais aumentou significativamente.

De acordo com a mesma fonte, apesar das dificuldades, a equipa realizou cerca de 30 eventos ao longo do ano de 2025, com o propósito de levar informação a um maior número de pessoas.

Para Crispino Tavares, vive-se num mundo com grande velocidade de informação e é preciso saber aplicá-la correctamente.

A Zinrai promove também encontros semanais e apresentações de projectos, tendo como principal foco a capacitação dos participantes para actuar no ambiente digital.