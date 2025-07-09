Movimento de passageiros de cruzeiro cresceu no 1.º trimestre

O movimento de passageiros de cruzeiro em Cabo Verde cresceu 42,7% no primeiro trimestre, face a igual período de 2025, sobretudo no novo terminal do Porto Grande, na cidade do Mindelo, segundo dados oficiais.

Nos primeiros três meses deste ano, o país recebeu quase mais 11.000 passageiros em trânsito em cruzeiros, alcançando uma movimentação total de cerca de 36.515.

Além de São Vicente, a Praia também registou mais movimento, enquanto nos outros portos os números recuaram.

A nível doméstico, de acordo com os números da empresa estatal Portos de Cabo Verde (Enapor), a movimentação de passageiros diminuiu em todos os portos, excepto nas ilhas de São Vicente e Santo Antão que sozinhas contribuíram para um aumento global de 4,5% em termos homólogos.

No período e em termos globais, houve menos 70 navios nos portos do arquipélago (taxa de variação homóloga de -3,4%) e um recuo de 1,84% no movimento de mercadorias.

Ainda no que respeita a mercadorias, apesar do recuo geral, o movimento de contentores cresceu 8,5% e de pescado aumentou 6,5%.