​Preços das importações aumentaram 0,3% em Março — INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) informou hoje que os preços dos produtos importados aumentaram 0,3% em Março de 2026, invertendo a tendência de queda registada no mês anterior. As exportações subiram 0,2%, enquanto o Índice de Termos de Troca manteve-se inalterado.

Os resultados do Índice de preços do Comércio Externo divulgados pelo INE indicam que a variação mensal dos preços das importações representa um aumento de 1,5 pontos percentuais face ao mês de Fevereiro, quando se tinha registado uma descida de 1,2%. Apesar desta recuperação mensal, em termos homólogos, os preços dos produtos importados diminuíram 10,4% em relação a Março de 2025.

O Índice de Preços da Importação fixou-se em 122,4 em Março, reflectindo comportamentos distintos entre as várias categorias de bens. A categoria “Bens de Consumo” registou uma diminuição de 2,2%, impulsionada sobretudo pela descida dos preços dos “Produtos alimentares transformados” (-2,7%) e dos “Outros bens de consumo semiduradouros” (-26,3%). Esta evolução foi parcialmente compensada pelo aumento de 14,2% nos “Outros bens de consumo não duradouros”.

Segundo o INE, a categoria dos “Bens Intermédios” apresentaram uma redução de 3,6%, devido principalmente à queda dos preços de “Peças para material de transporte” (-15,3%) e de “Partes para máquinas” (-24,5%). Ainda assim, a subida de 0,8% nos “Produtos transformados para a construção” atenuou essa descida.

Em sentido contrário, os “Bens de Capital” aumentaram 3,4%, com destaque para a subida de 1,6% nos preços das máquinas. A categoria dos “Combustíveis” registou igualmente um acréscimo de 3,5%.

Por secções do Sistema Harmonizado, nos resultados apresentados pelo INE destacam-se aumentos nos preços dos “Produtos minerais” (3,4%), “Produtos das indústrias químicas” (18,6%) e “Material de transporte” (2,9%). Já as maiores quedas foram registadas nas “Máquinas e aparelhos, material eléctrico” (-10,7%), “Produtos das indústrias alimentares” (-4,1%) e “Produtos do reino vegetal” (-3,1%).

No que se refere às exportações, o índice de preços fixou-se em 147,9, registando um aumento mensal de 0,2%, o que representa uma subida de 2,2 pontos percentuais face ao mês anterior, quando se tinha observado uma variação negativa de 2,0%. Em termos homólogos, os preços das exportações diminuíram 2,5%.

O Índice Subjacente das exportações aumentou 2,3% em relação a Fevereiro, enquanto o Índice Volátil registou uma diminuição de 6,2%. Comparando com Março de 2025, verificaram-se reduções de 0,7% e 8,2%, respectivamente.

Relativamente ao Índice de Termos de Troca, a variação mensal foi de 0,0%, mantendo-se o índice em 120,9, o mesmo valor de Fevereiro. Ainda assim, registou-se uma melhoria de 0,8 pontos percentuais face ao mês anterior, quando a variação tinha sido negativa (-0,8%). Em termos homólogos, o indicador apresentou um crescimento de 8,8%.