Oásis Atlântico lança Salinas Residence com investimento de 25 milhões de euros na ilha do Sal

O Grupo Oásis Atlântico anunciou o lançamento do Salinas Residence, um novo empreendimento turístico e residencial na ilha do Sal, num investimento estimado em 25 milhões de euros. O projecto será desenvolvido em Santa Maria e prevê a construção de cerca de 200 apartamentos turísticos, entre tipologias T0, T1 e T2, apostando num modelo que combina residência privada com serviços associados a um resort de cinco estrelas.

Segundo a empresa, o Salinas Residence surge num contexto de crescente procura internacional por Cabo Verde enquanto destino turístico e de investimento imobiliário. O empreendimento pretende posicionar-se no segmento médio-alto, apostando em apartamentos com design contemporâneo, amplos espaços interiores e soluções arquitectónicas orientadas para a valorização da luz natural.

O projecto inclui cozinhas totalmente equipadas e acabamentos de alta qualidade, desenvolvidos em parceria com a NS Contract. O grupo destaca ainda a intenção de criar uma experiência residencial integrada com os serviços turísticos característicos da hotelaria premium.

A sustentabilidade ambiental é apresentada como um dos elementos centrais do empreendimento. De acordo com o Grupo Oásis Atlântico, o Salinas Residence irá incorporar painéis fotovoltaicos, sistemas de iluminação LED de baixo consumo, mecanismos de gestão eficiente de águas e medidas para redução do uso de plástico descartável. O projecto prevê igualmente a construção de uma passarela ecológica destinada a facilitar o acesso à envolvente natural da zona, minimizando o impacto ambiental.

No plano comercial, o empreendimento aposta num modelo de investimento turístico dirigido tanto a compradores nacionais como internacionais. Os apartamentos poderão integrar um sistema de exploração turística gerido pelo grupo, permitindo aos proprietários obter rendimentos anuais progressivos. Segundo os promotores, a rentabilidade poderá atingir seis por cento a partir do terceiro ano de operação, mantendo os proprietários a possibilidade de utilização pessoal até quatro semanas por ano.

O Grupo Oásis Atlântico considera que Cabo Verde, particularmente a ilha do Sal, continua a consolidar-se como um dos principais destinos turísticos atlânticos, beneficiando da proximidade à Europa, da estabilidade política e da paridade fixa do escudo cabo-verdiano com o euro. O grupo acredita que estes factores continuam a reforçar a atractividade do país para investimento turístico e imobiliário.

Com mais de 25 anos de actividade na hotelaria e no imobiliário turístico, o Grupo Oásis Atlântico mantém presença em Cabo Verde através de várias unidades hoteleiras e projectos ligados ao sector do turismo.