​Indicador de clima económico acima da média da série no 1º trimestre de 2026 - INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) informou, hoje, que o indicador de clima económico permaneceu acima da média da série no primeiro trimestre de 2026 e registou um valor superior ao observado no mesmo período de 2025, revelando que a conjuntura económica do país continua favorável, apesar de uma ligeira desaceleração face ao trimestre anterior.

O indicador de clima económico revelou ainda que os empresários apontaram a falta de mão de obra qualificada, o absentismo laboral, a burocracia, as regulamentações estatais e as taxas de juros elevadas entre os principais constrangimentos à actividade económica.

De acordo com os resultados dos Inquéritos de Conjuntura aos Operadores Económicos referentes ao primeiro trimestre de 2026, o indicador de clima económico inverteu a tendência ascendente registada nos últimos trimestres, o que, segundo o INE, significa que o ritmo de crescimento económico teve uma ligeira diminuição em relação ao quarto trimestre de 2025.

Ainda assim, o INE sublinha que o diagnóstico conjuntural permanece positivo, sustentado pelas apreciações transmitidas pelos empresários dos sectores do comércio em estabelecimento, turismo, construção, comércio em feira, indústria transformadora e transportes e serviços auxiliares aos transportes.

No sector do comércio em estabelecimento, o indicador de confiança inverteu a tendência ascendente observada nos últimos trimestres, traduzindo uma evolução negativa do ritmo de crescimento, embora continue acima da média da série.

Os resultados avançados pelo INE revelaram que a conjuntura no sector mantém-se favorável, apesar dos constrangimentos apontados pelos empresários. Entre as principais limitações ao desenvolvimento normal da actividade comercial foram identificados factores diversos, dificuldades em encontrar pessoal com formação adequada e regulamentações estatais. Os operadores económicos referiram ainda problemas relacionados com rutura de stocks.

No sector do turismo, os resultados indicam que o indicador de confiança permaneceu acima da média da série, embora com um valor inferior ao registado no mesmo período de 2025. Apesar desta redução, o INE considera que a conjuntura no sector continua favorável. Os empresários apontaram como principais obstáculos ao funcionamento normal das empresas a dificuldade em encontrar pessoal com formação, o absentismo do pessoal ao serviço e as regulamentações estatais.

Foram ainda mencionados “outros factores” como condicionantes da actividade turística durante o primeiro trimestre do ano.

No sector da construção, o indicador de confiança inverteu a tendência descendente registada no trimestre anterior, permanecendo acima da média da série, o que, segundo o INE, revela uma conjuntura favorável. Entre os principais constrangimentos identificados pelos empresários destacam-se o absentismo laboral, outros factores diversos e o elevado nível das taxas de juros. Os operadores referiram ainda dificuldades na obtenção de crédito e excesso de burocracia.

No comércio em feira, o indicador de confiança manteve tendência descendente no primeiro trimestre de 2026, mas apresentou uma evolução positiva em comparação com o mesmo período do ano passado. O INE assinala que a conjuntura neste sector continua favorável, situando-se acima da média da série.

Na indústria transformadora, o indicador de confiança continuou a tendência ascendente dos últimos trimestres, mantendo-se acima do nível médio da série. O INE considera que a conjuntura no sector permanece favorável, embora os empresários tenham apontado várias dificuldades ao normal funcionamento das actividades.

Entre os principais constrangimentos identificados estão as frequentes avarias mecânicas, a falta de mão de obra e o elevado absentismo do pessoal ao serviço. Os operadores referiram ainda falta de matéria-prima.

Já no sector dos transportes e serviços auxiliares aos transportes, o indicador de confiança inverteu a tendência ascendente dos últimos trimestres, embora continue acima da média da série. Segundo o INE, a conjuntura neste sector também permanece favorável no primeiro trimestre de 2026.

As empresas apontaram como principais obstáculos a dificuldade em encontrar pessoal qualificado, a concorrência e as regulamentações estatais. Outros factores não especificados também tiveram influência negativa na actividade das empresas do sector durante o período em análise.