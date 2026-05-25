Confiança do consumidor cabo-verdiano evolui positivamente

De acordo com os resultados do 1º trimestre de 2025, o indicador de confiança no consumidor teve uma evolução positiva quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam a tendência ascendente observada nos últimos trimestres de 2025, realçando um ligeiro aumento na confiança das famílias cabo-verdianas.

Para as famílias inquiridas, nos últimos 12 meses, tanto a situação económica do seu lar como a situação económica do país evoluíram negativamente, relativamente ao trimestre correspondente do ano anterior. Na opinião dos inquiridos, nos últimos 12 meses, tanto os preços como o desemprego diminuíram, relativamente ao mesmo período de 2025.

Quanto ao item poupança, a maior parte (98,9%) dos inquiridos no 1º trimestre de 2026 considerou que a actual situação económica do país não permite poupar dinheiro. No trimestre correspondente do ano anterior, esse percentual foi de 64,6%, o que representa um acréscimo de 34,3 pontos percentuais (p.p) entre os dois períodos.

De realçar que 1,1% dos inquiridos afirmaram ser possível poupar algum dinheiro com a actual situação económica do país, sendo que, no trimestre correspondente do ano anterior, era de 10,5%, apresentando um decréscimo de 9,4 pp.

Ainda conforme os inquiridos, para os próximos 12 meses, a situação financeira das famílias deverá evoluir negativamente e a situação económica do país deverá evoluir positivamente, face ao trimestre correspondente do ano anterior.

Para as famílias inquiridas, os preços dos bens e serviços deverão aumentar e o desemprego deverá diminuir, face ao trimestre período homologo.

Consoante avançou o INE, cerca de 95 em cada 100 entrevistados afirmaram ter a certeza absoluta de que não tencionam comprar um carro nos próximos dois anos (contra 84,0% no período correspondente do ano anterior), representando um acréscimo de 10,9 pp.

No 1º trimestre de 2026, 2,7% dos inquiridos afirmaram que “provavelmente sim”, irão construir ou comprar uma casa nos próximos dois anos (contra 18,2% no período correspondente do ano anterior), representando um decréscimo de 15,5 pp.