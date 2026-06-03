ARME esclarece actualização dos preços dos combustíveis em Junho e impacto da suspensão do mecanismo de fixação

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) veio esclarecer a actualização dos preços máximos de venda dos combustíveis ao consumidor final, em vigor desde 1 de Junho de 2026, sublinhando que a suspensão do mecanismo de fixação permitiu conter aumentos mais elevados, face à evolução dos mercados internacionais.

Na sequência da actualização dos preços máximos dos combustíveis para o mês de Junho, a ARME prestou esclarecimentos com o objectivo de reforçar a correta interpretação das informações divulgadas.

A entidade reguladora recorda que os novos Preços Máximos de Venda ao Consumidor Final (PMVCF), em vigor desde as 00h00 de 1 de Junho, foram fixados em conformidade com a Resolução do Governo n.º 63/2026, de 30 de Março, e a Retificação n.º 35/2026, de 31 de Março, que suspende o mecanismo de fixação dos preços dos produtos petrolíferos regulados, bem como o Despacho Conjunto n.º 05/2026, de 30 de Maio.

Segundo a ARME, os preços de Junho refletem um acréscimo médio de 4,36%, tendo sido determinados com base nos valores praticados em Maio e respeitando limites de ajustamento definidos, até 8% na gasolina, petróleo e gasóleo normal; 5% no gasóleo de marinha; e 2% no gasóleo para electricidade, fuel 180 e fuel 380. O gás butano manteve-se inalterado.

Assim, os preços máximos agora em vigor são os seguintes, gás butano a 144,30 escudos/kg; gasolina a 163,20 escudos/litro; petróleo a 173,40 escudos/litro; gasóleo normal a 137,10 escudos/litro; gasóleo para electricidade a 98,80 escudos/litro; gasóleo de marinha a 95,10 escudos/litro; fuel 380 a 70,70 escudos/kg; e fuel 180 a 73,80 escudos/kg.

A ARME sublinha que, caso o mecanismo de actualização mensal estivesse em vigor, os preços seriam significativamente mais elevados, devido às pressões dos mercados internacionais. A título comparativo, os valores de referência sem a suspensão apontariam, por exemplo, para 175,90 escudos/litro na gasolina e 153,30 escudos/litro no gasóleo normal.

Com a aplicação da medida, a entidade reguladora indica que foi possível mitigar os aumentos, reduzindo os preços ao consumidor final em 12,70 escudos por litro na gasolina, 16,20 no gasóleo normal e 38,80 no gasóleo para eletricidade, entre outros produtos.

A ARME acrescenta ainda que, entre Abril e Junho, a variação acumulada média dos preços dos combustíveis se situou em cerca de 14%, quando, sem a suspensão do mecanismo, poderia atingir aproximadamente 40%.

Por fim, a entidade destaca que os aumentos acumulados no período seriam significativamente superiores na ausência da medida, chegando, por exemplo, a 33,33% na gasolina, 42% no petróleo e 50,02% no gasóleo para eletricidade.