​Produção industrial cresce 6,5% em termos homólogos no 1.º trimestre de 2026

O Índice de Produção Industrial registou um aumento de 6,5% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2026, embora tenha apresentado uma diminuição de 8,4% em comparação com o trimestre anterior, de acordo com os dados divulgado esta segunda-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) sobre as Estatísticas dos Indicadores do Índice de Curto Prazo na Indústria.

Segundo o INE, no período em análise, a Indústria Extrativa destacou-se com uma variação homóloga de 39,7%, enquanto a Indústria Transformadora cresceu 6,2%. Já as indústrias de Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio registaram um aumento de 7,0%, e a área de Captação, Tratamento e Distribuição de água avançou 8,2%.

Em relaçao ao Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI), o INE indica que teve uma diminuição de 5,5% no primeiro trimestre de 2026, comparando com o trimestre homólogo.

Para o INE, a diminuição do Índice de Preços na Produção Industrial foi particularmente influenciada pelo agrupamento das secções da Indústria Transformadora, e Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, com contribuições para a variação de índice agregado de 0,4 e -5,4 pontos percentuais, respectivamente.

Sobre o Índice de Volume de Negócios na Indústria (IVNI), o INE indica que o Índice de Volume de Negócios na Indústria apresentou uma variação homóloga de 0,5%.

Ja nas Indústrias Extrativas, mostra que registou-se uma variação do volume de negócios de 78,1%. “O volume de negócios na Secção das Indústrias Transformadoras registou variação de 9,7%, e as secções de Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e de Captação, Tratamento e distribuição de água, registaram variações homólogas de -11,2% e 9,5%, respectivamente”.

O Índice de Emprego (ie) e Horas Trabalhadas na Indústria (IHOT), no primeiro trimestre de 2026, a variação homóloga dos Índices de Emprego e Horas Trabalhadas na Indústria foram possitivas, com 3,8% e 3,7%, respectivamente.

“A secção das Indústrias Extrativas registou variações homólogas de 0,0% em relação ao Índice de Emprego e de -11,3% em relação ao Índice de Horas Trabalhadas”, revela.

Na secção das Indústrias Transformadoras, registou-se uma variação homóloga de 4,5% no Índice de Emprego e 4,6% no Índice de Horas Trabalhadas. “Nas secções de Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e de Captação, Tratamento e Distribuição de água, foram registadas variações homólogas no Índice do Emprego, de 2,5% e 5,4%. No Índice de Horas Trabalhadas, se registaram variações de 2,2% e 5,1%”.

O Índice de Remunerações na Indústria (IREM) mostra que no primeiro trimestre de 2026, a taxa de variação homóloga das remunerações brutas na indústria foi de 5,0%. Neste período, as Indústrias extrativas e Indústrias transformadoras registaram variações no Índice de Remunerações, de 8,0% e 6,5%.

As secções de Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e de Captação, Tratamento e Distribuição de água, registaram variações de 2,4% e 6,0%, respectivamente.