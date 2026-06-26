​Tráfego doméstico cresce 43,2% e internacional 11,9% nos aeroportos nacionais em Maio 2026 - AAC

O relatório estatístico da Agência de Aviação Civil (AAC) divulgado, hoje, revelou que o tráfego aéreo doméstico aumentou 43,2% em Maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025, enquanto o tráfego internacional registou um crescimento de 11,9%. No mesmo período, o transporte de carga destacou-se como o indicador com melhor desempenho, ao crescer 72,7%.

De acordo com o Boletim Estatístico Mensal referente ao mês de Maio, 2026, os aeródromos e aeroportos nacionais registaram, em Maio, 3.232 movimentos de aeronaves, entre aterragens e descolagens, menos 4,0% do que em Abril, resultado da redução tanto do tráfego doméstico (-5,5%) como do internacional (-2,7%).

Apesar da diminuição em relação ao mês anterior, a comparação homóloga revela um crescimento de 23,5% face a Maio de 2025, evidenciando a manutenção da recuperação da actividade aérea no país.

No período em análise, passaram pelos aeroportos nacionais 258.689 passageiros, entre embarques, desembarques e trânsito, o que representa uma redução de 11,6% em relação ao mês de Abril. A quebra foi observada tanto no segmento doméstico, que recuou 8,9%, como no internacional, com uma diminuição de 12,4%.

Contudo, quando comparado com Maio de 2025, o número de passageiros aumentou 8,1%, sustentado pelo crescimento de 43,2% no tráfego doméstico e de 11,9% no internacional. Segundo a AAC, estes resultados demonstram que a procura pelo transporte aéreo continua acima dos níveis registados no ano passado.

O transporte de carga foi o indicador que apresentou o melhor desempenho durante o mês de Maio. Segundo o relatório, foram movimentados 170.571 quilogramas de carga, um aumento de 28,4% face a Abril. O crescimento foi impulsionado pelos dois segmentos de mercado, com destaque para o tráfego internacional, que aumentou 29,6%, enquanto o doméstico cresceu 19,5%. Em termos homólogos, a actividade registou um aumento de 72,7%, o maior entre todos os indicadores analisados pela AAC.

O movimento de correio aéreo acompanhou a tendência de crescimento, totalizando 44.583 quilogramas em Maio, mais 8,6% do que no mês anterior. A evolução foi sustentada sobretudo pelo segmento internacional, que registou um crescimento de 32,7%, enquanto o doméstico permaneceu praticamente estável, com um aumento de apenas 0,1%.

Comparativamente a Maio de 2025, o movimento dos correios aumentou 12,3%, confirmando, segundo a AAC, uma tendência de crescimento moderado nesta actividade.

O relatório da AAC conclui que, apesar da redução verificada em alguns indicadores relativamente a Abril, a comparação com o mesmo período do ano passado evidencia uma evolução positiva da actividade aeroportuária nacional, com aumentos nos movimentos de aeronaves, passageiros, carga e correio.

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