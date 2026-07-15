​Inflação situou-se em 1,6% em Junho - INE

A taxa de inflação situou-se em 1,6% em Junho de 2026, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior, segundo os resultados do Índice de Preços no Consumidor (IPC), divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No mesmo período, a taxa de variação homóloga aumentou para 1,1%, enquanto a variação mensal dos preços manteve-se nos 0,5%.

De acordo com o INE, o IPC registou uma taxa de variação mensal de 0,5% em Junho, valor idêntico ao observado em Maio, o que indica que, em média, os preços dos bens e serviços representativos do consumo das famílias continuaram a subir ao mesmo ritmo do mês anterior.

Já a taxa de variação homóloga, que compara os preços de Junho de 2026 com os do mesmo mês de 2025, fixou-se em 1,1%, representando um aumento de 0,3 pontos percentuais em relação ao mês de Maio.

No que respeita à taxa de variação acumulada, o indicador situou-se em -0,9%, valor inferior em 2,2 pontos percentuais ao registado no período homólogo do ano passado. Este indicador reflecte a evolução dos preços desde o início do ano e evidencia uma trajectória mais moderada face à observada em igual período de 2025.

Segundo o INE, a taxa de inflação, correspondente à variação média dos últimos doze meses, fixou-se em 1,6% em Junho, menos 0,1 pontos percentuais do que a registada em Maio, confirmando uma ligeira desaceleração da evolução média dos preços.

O indicador de inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos bens alimentares não transformados por serem mais susceptíveis a oscilações conjunturais, registou uma variação homóloga de 1,4%, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior.

O Índice de Preços no Consumidor é o principal indicador utilizado para medir a evolução dos preços de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo das famílias residentes em Cabo Verde, servindo de referência para acompanhar o comportamento da inflação e a evolução do custo de vida no país.