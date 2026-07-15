​Inflação situou-se em 1,6% em Junho - INE

De acordo com o INE, o IPC registou uma taxa de variação mensal de 0,5% em Junho, valor idêntico ao observado em Maio, o que indica que, em média, os preços dos bens e serviços representativos do consumo das famílias continuaram a subir ao mesmo ritmo do mês anterior.
Já a taxa de variação homóloga, que compara os preços de Junho de 2026 com os do mesmo mês de 2025, fixou-se em 1,1%, representando um aumento de 0,3 pontos percentuais em relação ao mês de Maio.
No que respeita à taxa de variação acumulada, o indicador situou-se em -0,9%, valor inferior em 2,2 pontos percentuais ao registado no período homólogo do ano passado. Este indicador reflecte a evolução dos preços desde o início do ano e evidencia uma trajectória mais moderada face à observada em igual período de 2025.
Segundo o INE, a taxa de inflação, correspondente à variação média dos últimos doze meses, fixou-se em 1,6% em Junho, menos 0,1 pontos percentuais do que a registada em Maio, confirmando uma ligeira desaceleração da evolução média dos preços.
O indicador de inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos bens alimentares não transformados por serem mais susceptíveis a oscilações conjunturais, registou uma variação homóloga de 1,4%, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior.
O Índice de Preços no Consumidor é o principal indicador utilizado para medir a evolução dos preços de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo das famílias residentes em Cabo Verde, servindo de referência para acompanhar o comportamento da inflação e a evolução do custo de vida no país.