Empresa Excelência quer certificar 50 empresas na terceira edição

A terceira edição da EMPRESA EXCELÊNCIA foi lançada hoje, na Praia. Promovida pela BTOC, a iniciativa pretende distinguir empresas que adoptam padrões de excelência na sua gestão, para aumentar a confiança das instituições financeiras e criar melhores condições para o investimento e o crescimento sustentável.

De acordo com o gestor da BTOC, Carlos Graça, esta edição pretende consolidar os resultados alcançados nas fases anteriores e alargar o número de empresas certificadas.

"E mostrar às empresas que existem benefícios em serem consideradas e em terem este certificado de Empresa Excelência, nomeadamente naquilo que é o acesso às condições de financiamento e, a par de outros benefícios que se estão a tentar acrescentar, portanto, esperamos que este ano mais empresas se juntem e possam ser certificadas, porque isso é bom para o ambiente de negócios, é bom não só para o acesso ao financiamento, mas para toda a relação dentro daquilo que é o ecossistema empresarial", explica.

Carlos Graça nota que a certificação EMPRESA EXCELÊNCIA não representa uma garantia automática de acesso ao crédito, mas constitui um elemento diferenciador na relação entre empresas e instituições financeiras.

"A partir desse momento em que o sistema começa a ganhar confiança, em que as empresas passam a ser transparentes, bem governadas e têm um momento em que claramente há uma distinção que atesta isso, os financiadores, neste caso, têm completa confiança e estão muito mais disponíveis, não só para financiar os projectos, mas, acima de tudo, para o fazer em condições mais favoráveis quando comparadas com outras empresas, portanto, o selo, por si, não é um garante de que o financiamento vai ser concedido", garante.

Para obter o selo Empresa Excelência, as empresas têm ainda de cumprir um conjunto de indicadores mínimos de desempenho financeiro, entre os quais resultado líquido positivo, EBITDA positivo em 2024 e 2025 e autonomia financeira igual ou superior a 20%.

A meta é alcançar 500 candidaturas e, pelo menos, 50 empresas certificadas este ano.

"No ano passado, já houve 25 empresas que foram certificadas, algumas das quais renovaram na primeira edição. O objectivo para este ano é atingir 500 candidaturas e, pelo menos, 50 empresas certificadas, portanto, há toda uma construção de um nível de confiança que é importante ter. Reforçamos aqui também que a plataforma disponibiliza uma ferramenta que é o autodiagnóstico, que as empresas podem utilizar gratuitamente, sem qualquer encargo, para fazer a sua avaliação interna. Se as empresas começarem por aí, podem certamente começar depois a pensar nas melhorias necessárias dentro da sua gestão", refere.

Em 2025, vinte e cinco empresas nacionais foram reconhecidas com o Selo Empresa Excelência.

O processo de certificação decorre em três fases: submissão das candidaturas, análise técnica e validação e, por último, a atribuição do estatuto às empresas seleccionadas.

A distinção é válida por um ano e pode ser renovada mediante nova candidatura e cumprimento dos critérios estabelecidos no regulamento.