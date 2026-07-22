Preços da oferta turística aumentaram 3,5% no segundo trimestre de 2026

No segundo trimestre de 2026, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços Turístico (IPT) fixou-se em 3,5%, resultado inferior em 3,8 pontos percentuais (pp) face ao trimestre anterior, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, os resultados do IPT apontam que a evolução homóloga do índice reflecte, sobretudo, o aumento generalizado dos preços nos serviços ligados ao alojamento e à restauração, bem como no aluguer de viaturas.

No período em análise, a classe dos Hotéis, Cafés e Restaurantes apresentou uma variação homóloga de 3,5%, correspondendo a uma diminuição de 3,8 pp relativamente ao trimestre anterior.

Segundo a mesma fonte, todas as ilhas abrangidas pelo índice registaram aumentos dos preços relacionados com o alojamento e a restauração. São Vicente liderou a subida, com 10,3%, seguida de Santo Antão (6,7%), Sal (5,4%), Santiago (3,4%) e Boa Vista (1,6%).

Na classe de Aluguer de Viaturas, registou-se um aumento de 6,4%, enquanto a classe de Serviços de Entretenimento e Cultura não apresentou qualquer variação de preços relativamente ao mesmo período do ano anterior.

No que se refere aos serviços de restauração, os preços praticados pelos restaurantes aumentaram 1,9% face ao segundo trimestre de 2025, enquanto os cafés, bares e similares registaram um acréscimo de 0,4%.

Os dados indicam ainda que, na actividade de alojamento, todas as tipologias registaram aumentos de preços. As pousadas lideraram a subida, com 11,8%, seguidas das residenciais (5,2%), hotéis (4,3%), pensões (2,8%), hotéis-apartamento (2,7%) e aldeamentos turísticos (1,2%).

Em termos trimestrais, o IPT registou uma variação de 0,6%, superior em 1,3 pp à observada no trimestre anterior (-0,7%). No mesmo trimestre do ano passado, verificou-se uma variação em cadeia (trimestral) de 4,4%.

Para o Instituto Nacional de Estatística, estes resultados são consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente do alojamento.

No trimestre em análise, os preços dos serviços de alojamento registaram aumentos, destacando-se os hotéis (0,9%), os aldeamentos turísticos (0,2%) e as residenciais (0,1%). Nos serviços de restauração, observou-se um aumento de 1,9% nos restaurantes, enquanto os cafés, bares e similares registaram uma variação positiva de 0,4%. Já os serviços de aluguer de viaturas apresentaram um aumento de 6,4% face ao trimestre anterior.

Conforme o INE, ao nível das ilhas, quase todas apresentaram variações trimestrais positivas, com destaque para o Sal (1,3%), São Vicente (0,8%), Boa Vista (0,1%) e Santiago (0,1%), contribuindo de forma significativa para a evolução do IPT nacional. Por outro lado, a ilha de Santo Antão registou uma variação nula.