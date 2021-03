Destaques da edição 1008

A entrevista com a única mulher presidente de câmara em Cabo Verde faz a manchete da última edição de Março do Expresso das Ilhas.

Um trágico acontecimento - a morte do presidente Beto Alves – colocou Jassira Monteiro, número 2 da Câmara de Santa Catarina, no leme do município. Com a sucessão, a antiga vereadora tornou-se a quarta mulher a chefiar uma autarquia em Cabo Verde, a primeira a fazê-lo no Sotavento e a única neste momento em funções. Por altura do Dia da Mulher Cabo-verdiana, que se celebra este sábado, o Expresso das Ilhas conversou com a presidente numa entrevista sobre as Mulheres, especialmente as do mundo rural e, claro, as da “política”. Mas se há um denominador comum, entre as do campo e as do meio urbano, entre as de classes mais privilegiadas e as mais vulneráveis, entre as do Norte e as do Sul, essa característica comum, considera Jassira Monteiro, é a Força. Essa força que faz com que “a mulher, quando quer e decide, consiga fazer tudo”.

Também em destaque neste número 1008 está o alargamento da licença de maternidade e a criação da licença de paternidade em Cabo Verde.

O aumento da licença de maternidade em Cabo Verde tem vindo a ser recomendado por diversos organismos internacionais e nacionais. Ainda recentemente, a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania (CNDHC) levou essa recomendação ao governo, em acção que se soma a várias outras já feitas nesse sentido, com destaque para uma Petição da sociedade civil lançada em 2016. A par desse aumento, a criação de uma licença de paternidade, é outro desígnio nacional. A pandemia veio baralhar um pouco as contas, mas, mais tarde ou mais cedo, Cabo Verde terá de avançar nesse sentido. É “irreversível”, acredita o promotor da Petição, Vladmir Silves Ferreira. Entretanto, esta é uma questão que engloba quase todas as vertentes públicas e privadas da sociedade, e todos terão de ser envolvidos …

Na política o destaque vai para o balanço da governação feito ontem, pelo primeiro-ministro, na Assembleia Nacional perante ministros, secretários de Estado, deputados e militantes do MpD e defendeu que factores como a seca e a pandemia foram as grandes responsáveis por não se terem cumprido as promessas feitas em 2016. "Não era possível cumprirmos todas as nossas promessas num quadro de pandemia e num quadro de secas severas", disse Ulisses Correia e Silva aos jornalistas.

Nesta edição damos-lhe conta de um desporto que começa a dar os primeiros passos em Cabo Verde: a columbofilia.

Em Cabo Verde, esta prática de columbofilia é ainda pouco divulgada, apesar de já existir há décadas. Seus praticantes estão a organizar-se em associações e querem ganhar mais adeptos e superar os desafios.

Por último destaque para a exposição que vai decorrer na Assembleia Nacional sobre Chã das Caldeiras e Preguiça.

São duas comunidades em recuperação por motivos diferentes: uma engolida pelas lavas, a outra consumida pelo tempo até cair no esquecimento. Chã das Caldeiras e Preguiça, 186 quilómetros entre uma ilha, Fogo, e a outra, São Nicolau, cada uma com os seus desafios, mas com um projecto em comum de retoma.

Na opinião destaque para o texto de Eurídice Monteiro com ‘Triunfo da esperança sobre o medo’