Edição 1028

Comemora-se, amanhã, o dia Internacional da Juventude. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, que faz a manchete desta semana, o psicólogo Jacob Vicente coloca a tónica nos aspectos positivos e defende uma mudança de ângulo na abordagem aos jovens.

O que te faz feliz? Aquilo que procura é o que te vai fazer feliz?Porque queres uma formação superior? Estas são algumas perguntas importantes que se devem colocar aos jovens, numa lógica centrada na positividade do discurso e não nos problemas. A opinião é do psicólogo, que destaca ainda a enorme quantidade de jovens talentosos e trabalhadores num país onde uma minoria desorientada e delinquente rouba a atenção mediática. Mas faltam também oportunidades e as políticas públicas, quando existem são, avulsas e não servem a juventude. Está, pois, na altura de ver o panorama completo, e verdadeiramente olhar os jovens sem interesse ou objectificação política, aponta.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio terminaram ontem, e o Expresso das Ilhas traz-lhe um olhar de dentro da Team Cabo Verde sobre esta experiência única. Foram jogos atípicos, devido à covid e medidas sanitárias, mas também os melhores de sempre para o arquipélago. Senão, vejamos: o país levou a maior delegação de sempre, e os seis atletas, conseguiram, nas suas cinco modalidades, orgulhar Cabo Verde. Os objectivos foram cumpridos e embora não tenha havido medalhas, conquistou-se a certeza que em Paris podemos ir ainda mais além… Dos balanços, à história e paixão dos jogadores, passando por algumas situações caricatas dos “bastidores”, vários entrevistados falam de si, dos outros, e da sua participação.

Em destaque na primeira página está o renascimento do Mar D’Canal. Ao longo de quase vinte anos, o Ro-Ro serviu São Vicente e Santo Antão. Os novos proprietários querem regressar à linha mais rentável do país e investiram 2,7 milhões de dólares a dar nova vida do ferry.

Esta semana Cabo Verde teve uma má, mas já expectável notícia. A variante Delta, que é muito mais contagiosa e perigosa do que a variante original do SARS-CoV-2 já circula em Santiago. Pelo menos quatro, de 16 amostras enviadas para o Instituto Pasteur em Dakar, Senegal, para sequenciação, evidenciam a circulação dessa, segundo anunciou esta segunda-feira o Director Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto. Até agora, além da original, apenas a variante Alpha (britânica) tinha sido identificada no país.

Destaque ainda para a entrevista com o investigador académico Odair Barros-Varela. O pretexto foi o lançamento da obra Olhares cruzados: Leituras comparativas da integração regional em África e na América Latina, livro fruto da colaboração entre a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) e a Universidade de Quebec em Montreal (UQAM). Organizado pelos investigadores académicos Julián Durazo Herrmann (UQAM) e Odair Barros-Varela (Uni-CV), tem textos de Kathleen Rocheteau Gomes Coutinho, Paulino Oliveira Do Canto, Michel Jeremias Freire Cabral, Antonino Veiga e Sara Almeida. Nesta entrevista Odair Barros-Varela fala sobre o passado, o presente e o futuro da integração regional africana. E defende a exigência de “uma diplomacia muito mais ágil e eficaz na questão da integração regional”.

Na cultura, falamos do mais recente livro do diplomata e historiador Daniel Pereira. “Um Mar de Conflitos - Marcellino Rezende Costa Vs Manoel António Martins”, vai ser lançado esta quarta-feira, no Sal e amanhã na Praia. A obra, com a chancela da Editora Rosa de Porcelana, será apresentada, no Sal, por Júlio Rendall, e na Praia, por Manuel Brito-Semedo e Nardi de Sousa.

Destaque ainda para a opinião de João Chantre com o artigo "A nossa galinha dos ovos de ouro".