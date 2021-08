Termina hoje o prazo para formalização das candidaturas à Presidência da República, junto ao Tribunal Constitucional. Dos pré-candidatos dois já anunciaram a saída da Corrida, e cinco oficializaram a sua participação. O tema faz a manchete do Expresso das Ilhas desta semana.

As eleições presidenciais em Cabo Verde estão marcadas para o dia 17 de Outubro e o prazo para a apresentação das candidaturas termina hoje, 18 de Agosto. Até ao momento, José Maria Neves, Carlos Veiga, Fernando Rocha Delgado, Hélio Sanches e Gilson João Alves são os candidatos que já oficializaram candidatura junto ao Tribunal Constitucional. Por outro lado, Daniel Medina desistiu da corrida presidencial, enquanto Osvaldo Barbosa não conseguiu assinaturas suficientes.

A sexualidade, mais concretamente os sex toys são destaque nesta edição 1029. Lingerie, anéis penianos, vibradores, “bolinhas”, plugs, géis, etc, etc… a lista é imensa, e a variedade dentro de cada tipo de produto também. O negócio dos artigos eróticos está em expansão, impulsionado (também) pelas potencialidades do online, mas enfrenta ainda a vergonha da sociedade, principalmente entre eles. Entre elas, apesar dos tabus, há cada vez mais a procura do prazer e do bem-estar. Entretanto, para lá das sex shops, propriamente ditas, há novos conceitos e olhares sobre os brinquedos sexuais que mostram que o assunto é, na verdade, muito mais do que sexo. É saúde, emancipação e aceitação. Para eles e para elas.

Destaque também na primeira página para o Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, publicado pelo BCV e referente a 2020. Notas e moedas, cartões, cheques, transferências, há várias maneiras de se fazerem pagamentos, mas a pandemia alterou hábitos, até os que temos quando fazemos gastos. Ao mesmo tempo, a covid-19 acelerou a adopção das novas tecnologias digitais a um ritmo sem precedentes. Cabo Verde não foi excepção.

Esta semana arrancou a vacinação contra o HPV, o grande responsável pelo surgimento do cancro do colo do útero. O Ministério da Saúde pretende vacinar, por ano, aproximadamente 4.900 meninas. Este ano, entretanto, este número poderá ser maior, já que a campanha de vacinação irá também abranger, além das meninas nascidas em 2011, algumas nascidas em 2010.

Chamada ainda para a inauguração o Mansa Floating Hub. Com direito a três dias de festa, como há muito não se via em São Vicente, o espaço flutuante foi inaugurado este fim-de-semana. Ao lado do promotor, Samba Bathily, o primeiro-ministro expressou a vontade de criar “novas histórias”. “A visão do Samba Bathily é a visão do governo”, expressou Ulisses Correia e Silva.

Na opinião, Victor Fidalgo, maior accionista privado da TACV, pede: “Deixemos o Conselho de Administração dos TACV trabalhar na serenidade”.