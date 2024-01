Estatuto Editorial

Em cumprimento do disposto no número 3 do Artigo 30o da Lei da Comunicação Social, o jornal Expresso das Ilhas republica o seu Estatuto Editorial:

O EXPRESSO das ILHAS é um jornal de informação, independente dos poderes político e económico, cuja linha editorial é orientada por critérios de rigor e seriedade, sem qualquer dependência de ordem ideológica, política ou económica. O EXPRESSO das ILHAS é responsável unicamente perante os leitores, com os quais mantém uma relação de permanente diálogo e abertura. Cria espaços apropriados para expressão de opiniões. O EXPRESSO das ILHAS defende um jornalismo de qualidade, com profundo sentido deontológico, baseado no rigor e na isenção, e recusa o sensacionalismo, a perseguição pessoal, o boato e a calúnia. O EXPRESSO das ILHAS defende que uma opinião pública informada e esclarecida é essencial a uma sociedade democrática e aberta, e entende contribuir para o aprofundamento da democracia no país através da prática de um jornalismo exigente, crítico, objectivo e plural. O EXPRESSO das ILHAS oferece aos leitores uma informação variada, mantendo-se atento às preocupações e aos interesses do público. O EXPRESSO das ILHAS entende contribuir para uma cultura que valorize a liberdade enquanto valor absoluto e incontornável, o pluralismo político e de ideias, a tolerância, a democracia, o Estado de Direito e o primado da lei. O EXPRESSO das ILHAS denuncia a prática de actos que ponham em causa a liberdade, o pluralismo, a tolerância política e o Estado de Direito, e a boa governação do país. O EXPRESSO das ILHAS participa e contribui para o debate das grandes questões nacionais, com plena autonomia, na perspectiva de construção de uma sociedade aberta e interveniente, obedecendo apenas ao propósito de bem informar e esclarecer a opinião pública e os cidadãos. O EXPRESSO das ILHAS estabelece como únicos limites à sua intervenção, aqueles que são impostos pela deontologia jornalística, pela ética profissional bem como pelo espaço privado dos cidadãos. O EXPRESSO das ILHAS fornece aos leitores, através das suas páginas internacionais, orientadas principalmente para assuntos relevantes da política e da economia internacional, elementos que permitirão um melhor conhecimento e compreensão do mundo. Praia, 03 de Janeiro, de 2024. A Direcção

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.