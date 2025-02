Edição 1211

Destaque de manchete, esta semana para a entrevista com o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Filomeno Monteiro.

Dos impactos das mudanças anunciadas por Donald Trump no que respeita à política externa dos EUA, passando pela parceria especial e pelo acordo de pescas com a União Europeia, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, José Filomeno Monteiro, analisa os principais temas da actualidade internacional que afectam Cabo Verde.

Também em destaque está a reportagem Burlas online: Navegando num sítio de embustes.

Desde que o mundo é mundo, há burlas, burlões e burlados. Mas, com as novas tecnologias, os contornos são cada vez mais preocupantes. As redes sociais tornaram-se terreno fértil para atingir um grande número de potenciais vítimas e a “desmaterialização” do criminoso torna difícil a sua captura. E quando se pensa que já se conhecem todos os esquemas, logo surge um novo, ou se muda a roupagem de um antigo, não deixando ninguém a salvo. Ainda na semana passada, a Polícia Judiciária alertou para novos esquemas de burla que estão a assumir uma dimensão inusitada. O inspector José Domingos Brito, da Brigada Central de Investigação e Combate ao Cibercrime e ao Terrorismo, explica melhor estes e outros casos, e reforça o apelo aos cuidados a ter. Prevenir é sempre o melhor caminho, e a atenção e literacia dos utilizadores da internet é a pedra angular neste combate.

Na Política damos destaque à proposta do PAICV tendo em vista a alteração da Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informação da República.

Em 2005, foi publicada a lei que criava, no papel, os serviços secretos nacionais. Agora, o PAICV vai propor, na sessão parlamentar que tem início hoje, uma alteração à legislação sobre a Comissão de Fiscalização do Serviço de Informações da República (SIR). O MpD está disposto a ouvir a proposta do PAICV, mas discorda que a fiscalização deixe de ser feita por parlamentares. Já a UCID é favorável à proposta.

Outro tema em destaque esta semana é o do ranking de percepção da corrupção.

Cabo Verde é o país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) mais bem classificado no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2024, divulgado pela organização Transparência Internacional, apesar da queda de dois pontos relativamente ao ano de 2023. O arquipélago obteve 62 pontos.

Destaque também para o financiamento do sector da Saúde.

O Relatório de Contas da Saúde 2019 – 2021, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelou que a participação do Estado no financiamento da saúde não atingiu o compromisso de Abuja, que prevê a alocação de 15% do orçamento geral do Estado para o sector. Estima-se que o financiamento aumente para 11% do Orçamento do Estado, segundo o antigo Director Nacional da Saúde, Artur Correia.

Na Cultura o destaque vai para Pedro Cardoso que anuncia o seu novo álbum ‘Cabo Verde, a Menina dos meus Olhos’ que vai ser lançado no mês de Julho e será dedicado ao 50º aniversário da independência de Cabo Verde. São dez faixas abrangendo diferentes géneros musicais, kolá, morna e coladeira.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Incerto «Amor»’ de Adilson Semedo e ‘O serviço diplomático da Rússia celebrou o seu 476º aniversário’ da autoria de Yuri Materiy, Embaixador da Rússia em Cabo Verde.