Edição 1257

Destaque de manchete nesta edição para os temas que mais marcaram o ano.

Da Política à Economia, passando pela Sociedade, Desporto, Cultura, Mundo e Ciência e Tecnologia passamos em revista os principais acontecimentos que marcaram este ano que hoje termina.

Também em destaque está a entrevista ao ministro do Desporto e Juventude, Carlos Monteiro.

2025 ficará na história do desporto cabo-verdiano. A qualificação inédita para o Mundial de Futebol roubou os holofotes, mas é apenas a face mais visível e mediática de uma mudança de paradigma que o Ministro do Desporto garante estar em curso, com ou sem vitórias. "A mudança estrutural não acontece agora porque há essa qualificação", sublinha Carlos Monteiro, apontando para a opção política que, pela primeira vez, assumiu o desporto como eixo de desenvolvimento do país. Da massificação da base à captação da diáspora, passando pela profissionalização, o governante traça um retrato do desporto cabo-verdiano que já não se mede apenas pelos resultados das selecções, mas pela estrutura que se está a construir para as próximas décadas. E garante: "Isto é feito para ser perene."

A ler igualmente o artigo de opinião ‘2025: um ano charneira, 2026: uma escolha de rumo’.