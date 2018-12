Novo erro informático do Facebook pode ter afectado até 6,8 milhões de utilizadores

O Facebook revelou que descobriu um “bug” [erro informático] que pode ter afectado até 6,8 milhões de utilizadores. Em causa está o acesso por terceiros a fotografias carregadas para o Facebook, mas que não chegaram a ser publicadas na rede social.

"Algumas aplicações de terceiros podem ter tido acesso a um conjunto de fotografias mais alargado do que o habitual", diz a empresa numa nota publicada num dos seus blogues.

Na mesma mensagem, o Facebook explica: "Quando alguém dá permissão a uma app [aplicação] para aceder às suas fotografias, normalmente nós só permitimos o acesso a fotografias que a pessoa partilha na sua cronologia". No entanto, neste caso, "o 'bug' terá também tido impacto nas fotografias que as pessoas colocaram no Facebook mas que escolheram não publicar", continua a nota.

A empresa diz que o problema, que ocorreu entre os dias 13 e 25 de Setembro deste ano e que pode ter envolvido 1500 aplicações, já está resolvido.

Os utilizadores potencialmente afectados por este erro serão notificados através de um alerta enviado pelo Facebook. Diz a empresa que as pessoas serão encaminhadas para uma página onde poderão confirmar se usaram as aplicações afectadas pelo "bug".

A confiança dos utilizadores do Facebook tem sido posta em causa nos últimos meses devido a vários escândalos, entre os quais a revelação da partilha de dados pessoais para fins políticos à revelia dos utilizadores ou ainda a difusão de mensagens destinadas a influenciar secretamente as eleições em diversos países, incluindo os Estados Unidos e França.