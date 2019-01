Netflix tem 139 milhões de subscritores

​A Netflix revelou no seu último relatório aos investidores que alcançou a marca de 139 milhões de subscritores. O número de utilizadores, contudo, deverá ser bastante superior, tendo em conta a partilha de contas.

Nove milhões destes subscritores chegaram à plataforma nos últimos três meses de 2018, parte de um total de 29 milhões de novos clientes, conquistados no ano passado.

No relatório, a Netflix identifica os seus principais rivais. Para a plataforma de streaming o YouTube e o jogo online Fortnite (sim) são os maiores concorrentes do serviço que oferece.

“Competimos (e perdemos) com ‘Fortnite’ mais do que com a HBO. Quando o YouTube esteve em baixo por alguns minutos a nível global em outubro, as nossas visualizações e entradas tiveram um pico”, nota a Netflix.

A Netflix está disponível para assinatura em Cabo Verde.