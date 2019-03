Queda de meteoro na Terra libertou dez vezes mais energia do que a bomba de Hiroxima

​O meteoro entrou na atmosfera terrestre a 18 de Dezembro do último ano, mas a explosão só agora foi divulgada pela NASA. Foi a maior dos últimos 30 anos.

A explosão de um meteoro aquando da sua entrada na atmosfera terrestre libertou dez vezes mais energia do que a bomba atómica lançada no final da II Guerra Mundial sobre Hiroxima, no Japão. Ainda assim, o episódio quase passou despercebido. A explosão deu-se a 18 de Dezembro do último ano, mas só agora foi divulgada pela NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço).

A explosão do meteoro, que se transformou numa bola de fogo que caiu no mar de Bering, no extremo norte do oceano Pacífico, foi detectada pelos satélites militares dos Estados Unidos e divulgada pela sua Força Aérea, que alertou a agência espacial.

De acordo com a NASA, esta foi a segunda maior bola de fogo registada nas últimas três décadas. Trata-se da maior explosão registada na atmosfera terrestre desde queuma bola de fogo atravessou o céu sobre Cheliabinsk, na Rússia, em Fevereiro de 2013. Nessa altura, a desintegração do meteoro provocou ferimentos a mais de 1200 pessoas.

O corpo celeste entrou na atmosfera da Terra pelo meio-dia de 18 de Dezembro, a uma velocidade de 32 quilómetros por segundo. A explosão ocorreu a 25,6 quilómetros de distância da superfície terrestre, com um impacto energético de 173 quilotoneladas (a energia libertada durante a explosão). No entanto, desta vez, a bola de fogo acabou por cair no mar de Bering, não tendo, por isso, provocado feridos.

