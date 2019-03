Spielberg critica Netflix e aparece a promover serviço concorrente da Apple

Steven Spielberg foi um dos grandes nomes de Hollywood a subir ao palco do Steve Jobs Theater, na passada segunda-feira, 25, para promover o novo serviço de streaming da Apple, o Apple TV+.

Nada de anormal, não fosse o realizador norte-americano um dos grandes críticos da Netflix.

As críticas de Spielberg surgiram a a propósito das nomeações de ‘Roma’, de Alfonso Cuáron, por considerar que o filme poderia ser considerado para os Emmys (prémios de televisão) mas nunca para os Óscares.

As críticas a Spielberg ganham novo ânimo, com o aparecimento do realizador no evento da Apple. Nas redes sociais, vários utilizadores questionaram a posição de Spielberg,

“Se o Spielberg lançar um filme na Apple TV+, será que vai ser considerado para os Óscares?”, lia-se.

Quanto ao evento, propriamente dito, serviu para a Apple se posicionar no mercado do conteúdo. Media, televisão e videojogos farão em breve parte dos serviços oferecidos pela Apple.

A ‘estrela’ do evento foi a Apple TV Plus, um pacote especial que inclui conteúdo original. Não houve qualquer demonstração em palco ou trailers para as séries, filmes e documentários desenvolvidos. Foi confirmado que o Apple TV Plus chegará no outono a mais de cem países.

Mas houve mais: à app Apple News foi adicionada a opção de subscrever a cerca de 300 revistas por 9,99 dólares.

O cartão de crédito da Apple - Apple Carde - foi apresentado e desenvolvido em parceria com a Goldman Sachs.

Depois de a Google apresentar a plataforma de streaming, Stadia, chegou a vez de a Apple apresentar a sua proposta de jogo online aos utilizadores. A subscrição de videojogos apresentada pela Apple dá acesso a mais de cem jogos presentes para sistema iOS, os quais podem ser jogados no iPhone, iPad, Apple TV e Mac e até em modo offline.