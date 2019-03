Veja o trailer da nova série interactiva da Netflix

​A Netflix lançou um novo trailer da série de sobrevivência interactiva "You vs. Wild", com o aventureiro Bear Grylls que colocará o espectador a tomar decisões de vida ou morte.

O formato inspira-se em ‘Black Mirror: Bandersnatch’, com o espectador a ter que escolher uma de duas opções sempre que a série chega a um impasse. A série terá oito episódios, com Grylls numa série de situações que exigirão a ajuda do espectador. A estreia acontece-se a 10 de Abril.

