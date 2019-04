5G: No futuro, esta tecnologia será tão necessária quanto a electricidade

O vice-presidente da Comissão Europeia Andrus Ansip previu hoje que, no futuro, a infraestrutura móvel de quinta geração (5G) seja tão necessária como a electricidade, já que esta rede, mais rápida e potente, abrangerá toda "a vida real".

"Quando não há electricidade, enfrentamos sérios problemas. Se, no futuro, não houver 5G, não haverá electricidade, não haverá gás, não haverá vida, estaremos a voltar atrás na história", salientou o responsável do executivo comunitário para a área do Mercado Único Digital em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas.

Assumido como uma aposta da Comissão Europeia em 2016, altura em que foi criado um plano de acção, o 5G será, segundo Andrus Ansip, "necessário para tudo e todos".

"Não só a indústria europeia vai precisar de 5G [...], como todas as partes da vida real. Os hospitais, os bancos, toda a vida vai depender do 5G", precisou.

O 5G é a quinta geração de rede móvel e vem suceder ao 4G. Nesta nova tecnologia móvel haverá mais velocidade, maior cobertura e mais recursos.

Além de ser aplicado às comunicações móveis, o 5G será ainda crucial para áreas do quotidiano, mas também para potenciar outros avanços tecnológicos, nomeadamente nos carros autónomos.

Isto porque a potência desta rede de quinta geração vai além da rapidez nos 'uploads' e 'downloads' e assenta, sobretudo, na redução da latência, ou seja, do tempo de resposta de um aparelho a partir do momento em que recebe a ordem até a executar.

Quanto menor for a latência, mais rápida é a reacção de um aparelho accionado à distância.

Isto aplica-se aos electrodomésticos e a outros aparelhos, incluindo os que estão ligados à internet, que passarão a ser mais eficientes, nas áreas do entretenimento, agricultura, indústria, saúde, energia e na realidade virtual.

"O 5G não se centra só numa velocidade 10 vezes superior e num consumo 10 vezes inferior, mas sim no aumento exponencial da informação. O 5G significa também o fim da latência e isso é muito melhor [porque] permite usar o 5G em qualquer área, como nas dos carros autónomos", adiantou Andrus Ansip.

O responsável notou que, tal como estava previsto em 2016, um dos objectivos de Bruxelas continua a ser o de "as redes 5G atingirem, pelo menos, 100 Mbps [megabyte] por segundo, quer sejam zonas rurais ou urbanas" da União Europeia (UE).

"Os operadores têm de comercializar redes 5G em pelo menos uma grande cidade por país até 2020 e fazê-lo de forma abrangente até 2025", referiu o vice-presidente da Comissão Europeia.

Ao todo, será necessário "um investimento de cinco mil milhões de euros" nesta tecnologia nos próximos anos, estimou Andrus Ansip, tendo em conta a aposta do sector privado, como também as verbas comunitárias alocadas.

Sobre estes últimos fundos, o responsável admitiu ser difícil quantificar, já que são aplicados em várias áreas, como a investigação, a inovação e, sobretudo, a cibersegurança, sector sobre o qual a UE tem estado em alerta devido às suspeitas de espionagem que recaem sobre os dispositivos da fabricante chinesa Huawei.

O programa digital europeu, lançado em meados do ano passado, apontava uma verba de cerca de dois mil milhões de euros para a cibersegurança nos Estados-membros.

Andrus Ansip adiantou à Lusa que o 5G é, "definitivamente, uma prioridade" de Bruxelas, razão pela qual o executivo comunitário tem feito e vai continuar a fazer "investimentos em quantias notáveis".