Huawei volta a ser aceite por grupos de tecnologia

A empresa chinesa volta a ter uma palavra a dizer sobre o desenvolvimento de tecnologia do futuro.

A Huawei voltou a ser aceite pelos grupos SD Association, Wi-Fi Alliance e Bluetooth, o que significa que a empresa chinesa volta a ter acesso aos standards certificados pelos dois grupos de tecnologia.

Nota o CNet que a Huawei nunca havia sido expulsa dos dois grupos, com a filiação a ter sido suspensa depois de os EUA emitirem uma proibição dos produtos da tecnológica serem adquiridos por empresas norte-americanas.

“A filiação da Huawei nunca foi cancelada, estava temporariamente modificada para assegurar o cumprimento com a Ordem do Departamento do Comércio dos EUA. O nome [da Huawei] estava ausente do nosso site devido a uma questão técnica,” explicou um membro da SD Association.

Significa isto que a Huawei volta a ter uma palavra a dizer no desenvolvimento destas tecnologias, o que é visto como animador tendo em conta que os últimos dias foram verdadeiros ‘pesadelos’ para a empresa chinesa.