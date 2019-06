4G testado no Sal

O Sal é a primeira ilha do país a receber os serviços de quarta geração de comunicações móveis. O projecto-piloto, que decorre até 30 de Junho, foi autorizado pela Agência Reguladora Multisectorial da Economia (ARME).

Este serviço estará disponível para os clientes das operadoras CV Móvel e Unitel T+.

As duas empresas venceram o concurso para atribuição de licenças de quarta geração, num processo iniciado em 2015.

A quarta geração de telefonia móvel permite uma melhor experiência no uso da internet, com maior velocidade, qualidade e melhor conectividade na utilização do serviço de dados.

A convergência de uma grande variedade de serviços até então acessíveis somente na banda larga fixa, a redução de custos e investimentos para a ampliação do uso de banda larga são outros benefícios da rede 4G.