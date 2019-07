'Nada é Privado'. Netflix recebe documentário sobre Cambridge Analytica

O documentário começou por ser mostrado no Festival de Sundance.

Chega à Netflix no dia 24 de Julho um documentário que deverá ser do interesse não só dos aficionados por tecnologia, como também por todos os que usam redes sociais e plataformas digitais no seu dia-a-dia.

Chama-se ‘Nada é Privado: O Escândalo da Cambridge Analytica’ e, como o nome indica, explicará o que está por trás do caso que ‘rebentou’ no início de 2018.

Como estará recordado, o caso consistiu na forma como a consultora Cambridge Analytica recolheu dados de perfis de Facebook sem o seu consentimento e posteriormente os usou nas campanhas de Donald Trump e Brexit.

Mais do que a forma como estes dados foram usados, o documentário procura mostrar o poder que as gigantes tecnológicas têm sob forma de informação sobre os seus utilizadores.

‘Nada é Privado: O Escândalo da Cambridge Analytica’ começou por ser exibido no Festival de Sundance e chega agora à Netflix, sendo portanto uma visualização recomendada para todos os que pretendem saber mais sobre o caso.