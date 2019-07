Terra atingiu sexta-feira sua velocidade mínima

A Terra atravessou, sexta-feira, 5 de Julho, o seu ponto mais distante do Sol na sua órbita de 2019, um marco astronómico conhecido como afélio.

O nosso planeta esteve na sexta-feira mais distante do Sol do que em outro qualquer dia do ano de 2019. O afélio, palavra de origem grega que significa “longe do Sol”, ocorre todos os anos entre o dia 2 e 7 de Julho.

No exacto momento em que a Terra esteve mais afastada do Sol os dois astros encontravam-se a 152.104.285 quilómetros de distância.

Tal como recorda a Europa Press, e de acordo com a segunda lei de Kepler, esta distância também se traduz numa menor velocidade orbital de translação, cerca de 103.536 quilómetros por hora, mais de 7.000 quilómetros por hora mais lenta do que no periélio, registado em 3 de Janeiro.

Este fenómeno ocorre porque a Terra, na sua órbita em torno do Sol, não executa uma trajetória circular perfeita, mas antes elíptica. O contraponto deste acontecimento, isto é, o afastamento mais pequeno ao Sol, é o periélio e ocorreu a 3 de Janeiro deste ano. A diferença deste ponto para o afélio é de 5 milhões de quilómetros.

Kepler, um astrónomo e matemático alemão do século XVII, percebeu que a linha que conecta os planetas e o Sol cobre a mesma área no mesmo período de tempo. Ou seja, quando os planetas estão próximos do Sol na sua órbita, estes movem-se mais rápido do que quando estão mais distantes. Assim, a velocidade orbital de um planeta será menor a uma distância maior do Sol, e em distâncias mais curtas a velocidade orbital será maior.

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 919 de 10 de Julho de 2019.