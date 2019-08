A nova versão do Chrome está a chegar

São muitas as funcionalidades de segurança que a Google deu ao Chrome. Este browser procura ao máximo manter o anonimato dos utilizadores, em especial quando estes se querem proteger na Internet.

Ciente de algumas fragilidades, a Google resolveu aumentar ainda mais esta sua oferta e torná-lo ainda mais seguro. A promessa tinha sido feita e foi agora cumprida. O Chrome 76 chegou e está ainda mais privado.

As novas versões do browser da Google são cíclicas e muito certas no seu lançamento. Os programadores que desenvolvem o Chrome têm mantido o seu registo muito apurado e isso nota-se nas novas versões lançadas.

É por isso que a versão 76 agora lançada cumpre o que vinha a ser prometido. A Google queria aumentar a privacidade no modo anónimo e isso reflecte-se neste novo lançamento.

Com esta nova versão os sites passam a ser obrigados a respeitar este modo anónimo e recolher o mínimo de informação sobre os utilizadores. Esta era uma falha conhecida e que muitos sites usavam para contornar a forma correta de navegar.

Na prática, deixa de ser possível ao site detectar se o utilizador está ou não no modo incógnito. Esta era feita com recurso à detecção de alguns elementos padrão no browser. Com esta mudança, estes deixam de estar presentes.

Para além desta novidade, o Chrome 76 tem ainda outras de menor destaque, mas de igual importância. Esta versão muda a forma como o Flash é disponibilizado e melhora a forma como os PWA (Progressive Web Apps) são instalados.

Há também alterações no modo escuro, que agora pode ser usado apenas numa única página web. Lançado para Windows, macOS e Linux, a nova versão deverá estar disponível ao longo dos próximos dias. Para quem preferir, bastará procurar já esta nova versão na zona de actualizações do Chrome.