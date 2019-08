Huawei volta a adiar smartphone dobrável

Empresa diz que “não há possibilidade” de o telemóvel ser lançado na data prevista.

A Huawei, segundo o site especializado em tecnologia TechRadar, terá confirmado que decidiu adiar novamente o lançamento do smartphone dobrável Mate X.

De recordar que o Mate X já foi adiado uma vez, com a empresa chinesa a ter na altura indicado que o dispositivo chegaria ao mercado em Setembro. Agora, todavia, a empresa apontou que “não há possibilidade” de cumprir esta data de lançamento.

A Huawei indicou também que haveria pouca hipótese de o lançamento do Mate X ser feito antes de Novembro, confirmando no entanto que a chegada será ainda em 2019. Apesar da confirmação do adiamento, a empresa chinesa não deu explicações sobre a decisão.