O serviço de encontros do Facebook é lançado oficialmente hoje

Por enquanto, um grupo seleccionado de países pode usar a nova app do Facebook. Expansão mundial deverá começar em 2020 quando a Europa passar a ter o serviço disponível.

Há um ano que o Facebook andava a fazer testes à sua nova app de encontros. Agora esta funcionalidade vai ser lançada mas não a nível global. O Facebook Dating está, por enquanto, disponível em cerca de vinte países, onde se incluem, para além dos EUA, o Brasil, o Canadá, o Chile, o México, a Tailândia e ainda Singapura. Para utilizar este serviço é preciso ser maior de 18 anos.

Para se utilizar este novo serviço tem de se criar um perfil independente do perfil principal, depois disso começam a surgir ‘candidatos’ e ‘candidatas’ que o utilizador pode seleccionar. Os perfis que são disponibilizados podem ser da lista de amigos do utilizador ou de fora do seu círculo de amizades ou ainda amigos de amigos.

No caso de serem amizades directas do utilizador, há a possibilidade de seleccionar o candidato de forma secreta. No caso de correspondência cada um dos utilizadores receberá uma mensagem de aviso.

Como já foi referido, o Facebook Dating está presente em vinte países nesta fase inicial. A expansão para os restantes países do mundo começará numa fase posterior, com os utilizadores europeus a poderem utilizar a app a partir de 2020.