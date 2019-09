Asteróide gigante passa 'perto' da Terra durante o fim-de-semana

Não adianta estar a olhar para o céu porque, pelo menos à vista desarmada, não vai conseguir ver o asteróide. Mas segundo a NASA tem dimensões consideráveis.

Segundo a NASA, o fim-de-semana que se aproxima vai ficar marcado pela passagem do asteróide 2000 QW7, uma rocha que vagueia pelo espaço e que tem quase 650 metros de altura.

Para ter um termo de comparação, é maior que o Empire State Building, nos EUA, e quase do tamanho do Burj Khalifa, o maior edifício do mundo.

No entanto, a NASA diz o 2000 QW7 ainda passará a uma distância superior a cinco milhões de quilómetros, pelo que não deverá haver qualquer perigo.

Esta não é a primeira vez que o asteroide em questão passará pelas ‘imediações’ do nosso planeta. Conta o Mirror que o 2000 QW7 já passou pela Terra em setembro do ano 2000, com o regresso a estar já marcado para o dia 19 de outubro de 2038.