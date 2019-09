Fuga de informação na Huawei revela telemóveis antes do tempo

A apresentação oficial devia acontecer na próxima quinta-feira, 19. A tecnológica chinesa ia – e vai – apresentar os novos Mate 30, série da qual farão parte pelo menos quatro novos smartphones - o Mate 30 Lite, o Mate 30, o Mate 30 Pro e o Mate 30 Pro Porsche Design.

Ainda que as especificações só venham a ser conhecidas na quinta-feira durante a apresentação dos modelos, as imagens dos dispositivos em questão já andam a circular pela Internet, cortesia da página de Twitter de Evan Blass.

O Mate 30 Lite é o que tem o aspecto mais conservador, com a face traseira a reter uma câmara orientada num quadrado tal como acontecia com a série Mate 20. As mudanças começam a verificar-se com o Mate 30 e o Mate 30 Pro, ambos com uma câmara circular mas o primeiro com três sensores e o segundo com quatro.

As novidades também se fazem sentir na face frontal. Enquanto o Mate 30 retém um ecrã plano, o Mate 30 Pro volta a adoptar um ecrã com áreas laterais curvas, as quais estão mais acentuadas em relação aos dispositivos anteriores.

Temos também direito a ver a versão Porsche Design, que volta a reter o ‘look’ mais arrojado com uma poderosa lista em vidro que vai desde a base até à câmara do smartphone, com o resto da face traseira a ter tratamento de pele.

Com todo o alinhamento da série Mate 30 conhecido, resta esperar pelo evento oficial da Huawei para ficarmos a conhecer mais detalhes e os próprios preços.