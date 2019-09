Vulcão em lua de Júpiter vai entrar em erupção. Resta saber quando

Vulcão de uma das luas de Júpiter pode entrar em erupção a qualquer momento. Investigadores estão atentos para reunir todos os dados e detalhes do evento.

O vulcão Loki é o maior vulcão em Io umas das luas de Júpiter e, segundo dados revelados recentemente, pode entrar em erupção a qualquer momento.

De acordo com o estudo publicado pela cientista planetária Julie Rathburn do Instituto de Ciência Planetária, as erupções do Loki tinham um ciclo de 530 dias. O trabalho apresentado pela cientista foi fruto de observações feitas entre 1988 e 2000, com os investigadores a notarem que, no início da erupção, o vulcão se iluminava e permanecia neste estado durante 230 dias até voltar a apagar-se.

Porém, como conta o Science Alert, o ciclo encurtou em 2013 e verificou que em vez dos 530 dias a duração era agora de 475 dias. É este novo ciclo que leva os investigadores a acreditarem que o Loki entrará em erupção ainda durante este mês.

“Os vulcões são tão difíceis de prever porque são muito complicados. Há muitas coisas que podem influenciar as erupções vulcânicas, incluindo a taxa de abastecimento de magma, a composição do magma – em particular a presença de bolhas no magma, o tipo de rocha em que o vulcão se encontra, o estado fracturado da rocha e muitas outras questões”, indica Rathburn.