Actualização do Windows 10 está a causar problemas

Os problemas com as actualizações do Windows 10 começam a ser demasiado frequentes e surgem repetitivamente e muitas vezes para corrigir outros problemas. Acontecem de forma aleatória e sem qualquer controlo.

Há agora um novo caso, com a KB4517211, que em vez de resolver problemas, acabou por trazer novos. Os últimos dias da Microsoft não têm sido simples. As últimas actualizações têm-se mostrado problemáticas e trazem novas falhas para o Windows 10. Depois de termos visto a KB4524147 trazer problemas ao Menu Iniciar, é agora a KB4517211. Esta última actualização destinava-se a corrigir vários problemas associados ao áudio e noutras áreas. Infelizmente não se ficou por aqui e trouxe novas questões e novos problemas que não eram esperados. Estas surgiram inesperadamente após a instalação. Do que é descrito, esta nova actualização traz problemas em duas áreas específicas. A primeira está nas pesquisas do Windows 10. Deixou de ser possível fazer qualquer procura e nem sequer parece ser possível escrever nesse campo. Outro problema está na integração com um software. O VMWare Workstation passou a não funcionar correctamente. Em determinadas configurações, esta aplicação simplesmente não corre no Windows 10. Desta forma os utilizadores ficam impossibilitados de usar esta gestão de máquinas virtuais. Mais uma vez a Microsoft não tem uma solução para este problema. No entanto, existe uma forma de o contornar. Esta passa por remover esta actualização e posteriormente reiniciar o Windows 10. Resolve o problema, mas acaba por trazer as situações que antes estavam presentes.

